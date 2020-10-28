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Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi! 24 şüpheli gözaltında

 ANKARA Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesinin kopyasını yaparak yıllık 2 milyon lira vurgun yapan dolandırıcılık çetesini çökertti.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde kopya web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi takibe aldı.

İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon lira vurgun yaptığı anlaşıldı.

İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray, Isparta'da operasyon

3 farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray, Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. 14 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli işlemlerinin yapılması için Ankara'ya sevk edildi.

Dolandırıcılığı köyündeki evinden yönetti

Gözaltına alınan kişilerin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu. Şüphelilerden birinin, kurduğu siteyi Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği öğrenildi. Dolandırıcılık şüphelisinin evinde yapılan aramada 8 laptop ile 266 bin 400 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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