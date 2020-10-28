Selvi'nin yazısı çok tartışılacak: Gülen, Enver Altaylı’yı Gül’e danışman yapmak istemiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ imasında bulunurken işaret ettiği eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektubu köşesine taşıdı.

Abone ol

Selvi, 'Gülen, Enver Altaylı’yı Gül’e danışman yapmak istemiş' başlıklı yazısında, FETÖ tutuklusu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektupta yer alan, "Bu vesile ile zat-ı âlinize benim Cumhurbaşkanı nezdinde görev almam konusunda gösterdiğiniz gayret sebebiyle teşekkür etmek isterim" sözlerine dikkat çekti.

"Abdullah Gül aydınlatabilir"

Abdulkadir Selvi, "Enver Altaylı’nın Gülen tarafından “Cumhurbaşkanı nezdinde” görev alması için girişimde bulunulup bulunulmadığı konusunu ise bilmiyorum. Onu ancak o tarihte Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül aydınlatabilir" ifadelerini kullandı.

"Bir girişimi olup olmadığını açıklamalı"

Selvi, "Dönemin Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül, Fetullah Gülen’in doğrudan ya da imamları aracılığıyla Enver Altaylı’nın Cumhurbaşkanlığı’nda görev alması konusunda bir girişimi olup olmadığını açıklamalı" diye yazdı.

"İlker Başbuğ'u da Gülen'e şikayet etti"

Öte yandan Selvi, Altaylı'nın söz konusu mektubunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u da Gülen'e şikayet ettiğini kaydetti.