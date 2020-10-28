Bugün kandil mi var 2020 Mevlid kandili ne demek?

Bugün kandil mi, 28 Ekim ne kandili var araştırması başladı. Rebiüevvel ayının 12. gecesi Hz. Muhammed'in doğuşu yani Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba gününe denk geldi. Bu anlamlı ve mübarek geceyi hakkıyla geçirmek isteyenler ise Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur araştırmasını yapıyor.

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28 Ekim kandil mi, bugün ne kandili var araştırması yapmaya başladı. İslam alemi için önemli olan Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün gün oruç tutulur soruları merak edildi. Rebiüevvel ayı içinde olan ve 12. geceye denk gelen Mevlid Kandili bu sene bugün yani 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu anlamlı ve özel gecede nasıl ibadet edilmeli, nasıl dua etmeli işte merak edilenler...

Mevlüd Kandili nedir ve neden önemlidir sorusunun yanıtı ise bu kandilin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olmasıdır. Mevlit Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.

Mevlid Kandili duaların kabul olduğu bir gecedir bu gecede dileklerinizin kabul olması için namaz kıldıktan sonra okuyabileceğiniz özel dualar var. Mevlid Kandili'nde 12 rekat namaz kılınması ve ardından Fatiha duası okunarak dilekler için dua edilmesi öneriliyor.

Mevlid Kandili önemi nedir: Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.

Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

Mevlid kandili namazı ve duası nasıl kılınır: Mevlid Kandili gecesinde edilen dualar kabul olur. Kandil gecesi 4 rekat tesbih namazı kılabilirsiniz. Mevlid Kandili duası ile kandil namazının kılınışı, nasıl niyet edildiğini saat kaçta kılmanız gerektiğini aşağıda bulacaksınız.

Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı ederse kabul olunur.

-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”



Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.