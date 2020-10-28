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Cristiano Ronaldo'nun üçüncü testi de pozitif! Barça maçında yok

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun üçüncü corona virüs testi de pozitif çıktı. Portekizli futbolcu, Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyecek.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki Lionel Messi-Cristiano Ronaldo düellosuna corona virüs engel oldu. Üçüncü testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus-Barcelona karşısında forma giyemeyecek. 

Portekiz Milli Takımı'nda 13 Ekim'de girdiği test pozitif çıkan Ronaldo, yine negatif sonuç veremedi. 14 gündür izolasyonda olan 35 yaşındaki futbolcu, Barcelona maçı öncesinde girdiği taramada da pozitif test verdi.

Barça maçında yok
Karantinada kalmaya devam edecek Ronaldo, Barcelona karşısında Juventus kadrosunda yer almayacak. 

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