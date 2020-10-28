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CHP'li Eren Erdem koronavirüse yakalandı

CHP PM üyesi Eren Erdem, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testinin pozitif çıktığını ifade eden Erdem, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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CHP PM üyesi Eren Erdem, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyuran Erdem, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Erdem açıklamasında, "Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

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