Antalya'da görenler şaşırıyor nar ağırlığıyla yeni rekoru elde etti
ANTALYA'da çiftçi hasat zamanı diğerlerden büyük olduğunu gördüğü narı tartıya koyunca şaşırıp kaldı. Narlardan en büyüğü 1 kilogram 260 gram geldi.
Aksu ilçesinde 15 yıldır tarımla uğraşan Olcay Kaplan, işçileriyle beraber nar hasadına başladığnda, kopardıkları 4 meyvenin diğerlerinden daha iri ve büyük olduğunu fark etti. Terazinin başına geçen Kaplan, tarttığı narların 1 kilogram 649 gram, 1 kilo 474 gram, 1 kilo 450 gram ve 1 kilo 385 gram geldiğini tespit etti.
Bu büyüklükteki narlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kaplan, en büyük ve ağır nar araştırması yaptı.
Şanlıurfa'dakini geçti: 170 dönüm üzerinde yılda yaklaşık 200 ton nar üretimi yapan Kaplan, 2017 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 kilogram 260 gramlık nar olduğunu öğrendiğini, kendi bahçesinden hasat edilen narın ise ondan daha büyük ve ağır olduğunu ifade etti.
Her sene hasat sırasında en ağır narları ayırdıklarını söyleyen Olcay Kaplan, “Ürünlerimizi hasat etmeye başladık. Normalde bir adet narımız ortalama 300 gram geliyordu ama bu seneki en büyük narımız 1 kilo 649 gram geldi. Tamamen kalıntısız, iyi tarım uygulamaları sertifikalı, doğal yöntemlerle yaptığımız tarımla birlikte böyle bir ürünü elde ettik" dedi.