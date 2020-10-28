Antalya'da görenler şaşırıyor nar ağırlığıyla yeni rekoru elde etti

Şanlıurfa'dakini geçti: 170 dönüm üzerinde yılda yaklaşık 200 ton nar üretimi yapan Kaplan, 2017 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 kilogram 260 gramlık nar olduğunu öğrendiğini, kendi bahçesinden hasat edilen narın ise ondan daha büyük ve ağır olduğunu ifade etti.