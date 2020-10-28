BIST 1.153
DOLAR 8,23
EURO 9,70
ALTIN 504,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İzmir'de annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler! Balkona attılar

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Suriyeli bir ailenin evine giren kişinin annesi ile birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Ailenin durumu fark etmesinin ardından şahsın çocuğu balkona fırlatarak kaçtı.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde Meriç Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile Mahmut T ve Nebiye B’ye ait eve gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi girdi. Aile uyuduğu esnada eve giren kişi, annesi ile birlikte uyumakta olan 2 yaşındaki Ahmet T’yi kaçırma girişiminde bulundu. Durumu fark eden anne ve yanında uyumakta olan kızının çığlıklarını duyan diğer aile bireyleri olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada Ahmet T’yi alarak kaçmaya çalışan kişi, evden çıkarken Ahmet T’yi balkona fırlatarak olay yerinden hızla kaçtı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen polis ekiplerince baba Mahmut T ile oğlu Hasan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı

Oğlu ile birlikte karakola gelerek ifade veren Mahmut T,, “Biz yatarken evimize hırsız girdi. Para veya telefon çalmak için değil, çocuğu kaçırmak için giriyor. Kardeşleri olaya müdahale edince balkon kısmına çocuğu fırlatıp kaçıyor. Şahsı tanımıyoruz” dedi. Babası ile birlikte karakola gelerek ifade veren ağabey Hasan T., ise yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı; “Gece, çocuk annem ile birlikte uyurken yüzü maskeli bir kişi çocuğun kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden annem ve kız kardeşim bağırmaya başladı. Ben, babam ve iki ağabeyim şahsın peşinden koşunca o da çocuğu balkona fırlatıp kaçtı” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Mesut Özil'in Müslümanlara verdiği destek sonunu getirdi 10 ayda kalemini kırdılar
Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi! 24 şüpheli gözaltında
Enver Altaylı, Cumhurbaşkanı danışmanı olmak için Gülen'e mektup yazdı! Abdullah Gül aydınlatabilir
İzmir'de inşaattan gelen çığlıklara koştular! El ve ayaklarını bağlayıp kafasına çanta geçirilmiş
Kadın üniversitesi için ilk adım atıldı! Yeni mahkemeler geliyor Resmi Gazete'de yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlid kandili mesajları resimli kısa en çok paylaşılam kandil mesajları
Selvi'nin yazısı çok tartışılacak: Gülen, Enver Altaylı’yı Gül’e danışman yapmak istemiş
İzmir'de çocuklara uyuşturucu teklif etti! Öldüresiye dövdüler
CHP'li Eren Erdem koronavirüse yakalandı
Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal destekler 39 milyar TL'yi aştı
Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı
Yorumlar