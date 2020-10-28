Koronavirüs tedavisinde çığır açan buluş! Aspirin ölüm oranını yüzde 50 düşürüyor
Koronavirüs salgını tüm dünyada yeniden hız kazanırken, ABD'den sevindiren bir haber geldi. Covid-19'la mücadele için ilaç ve aşı geliştirme mücadelesi veren bilim insanları, herkesin evinde bulunan aspirinle ilgili çok çarpıcı bir sonuç elde etti. Aspirin, koronavirüste ölüm oranını yüzde 50 düşürüyor.
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 44 milyona dayanmış durumda. Türkiye'de ölenlerin sayısı 10 bin sınırına dayandı. Vaka sayılarının artışının önüne geçilemiyor. Bilim insanları da koronavirüsü durduracak ilaç ve aşıyı bulabilmek için aralıksız çalışıyor. Ancak ABD'den gelen bir haber koronavirüs tedavisinde çığır açacak gibi.
ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın, Covid-19 ölümlerin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını engellediğini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen artıyor. Ancak halen insanları Covid-19'a karşı iyileştirebilecek veya koruyabilecek hiçbir ilaç ya da etkili bir aşı bulunmuyor. Pandeminin başlangııcndan bu yana sadece deksametazonun ve remdevisirin kritik Covid-19 hastalarında ölüm riskini sınırlı bir şekilde azalttığı kanıtlandı. Ancak bu ilaçların yanına Aspirin de eklenebilir.
ABD’de yer alan Maryland Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, dünya genelinde yaygın olarak ilacın coronavirüs hastalarının tedavisinde yardımcı olabileceğini açıkladı.