Ankara'da FETÖ operasyonu! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması' ile irtibatı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisaklı ve irtibatı olduğu anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan kişilerin, Ankara'da çeşitli semtlerde bulunan büfe gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak, 'mahrem imamlar' ile konuştuğu tespit edildi. Bunun üzerine 1'i emekli, 2'si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, aktif görevdeki 1 yüzbaşı; 1'i aktif olarak görev yapan, 4'ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen; 7'si aktif olarak görevde, 6'sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, aktif görevdeki 1 uzman çavuş, 1'i aktif olarak öğretmenlik yapan 5 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. 31 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.