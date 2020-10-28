BIST 1.153
DOLAR 8,22
EURO 9,68
ALTIN 504,06
HABER /  SPOR
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Başakşehir-PSG maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir FK, Paris Saint Germain'i konuk edecek. Başakşehir ve PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Abone ol

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında bugün son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi konuk edecek. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Başakşehir - PSG muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Crivelli
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Danilo, Herrera, Rafinha, Di Maria, Neymar, Mbappe

İki takım da siftah peşinde
Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor. İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'de 4 sakat
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.  İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Paris Saint-Germain ligde lider
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, 8 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider durumda bulunuyor. PSG, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Aynı puana sahip Lille'in averajla önünde zirvede yer alan PSG, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

PSG'deki eksikler
Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yasaklar geri mi geliyor?
CHP Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Mesut Özil'in Müslümanlara verdiği destek sonunu getirdi 10 ayda kalemini kırdılar
Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi! 24 şüpheli gözaltında
Enver Altaylı, Cumhurbaşkanı danışmanı olmak için Gülen'e mektup yazdı! Abdullah Gül aydınlatabilir
İzmir'de inşaattan gelen çığlıklara koştular! El ve ayaklarını bağlayıp kafasına çanta geçirilmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da vahşet! Kümesten yumurta çalan köpeği tüfekle vurarak öldürdü
Bartın'da ilk defa görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor! Aykut Kocaman'dan sonra bir ilk
İYİ Partili Nazilli belediyesinde MHP bayrağı krizi! Belediye binasına astılar
Antalya'da mangala davet eden babasının ölüm haberini aldı
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor dizideki apartman nerede?
Yorumlar