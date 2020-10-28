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Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo’nun hakaretine tepki

FRANSA'da yayınlanan Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren kapağına Berat Albayrak'tan tepki geldi.

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Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir kapak yayınladı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel, Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!"

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