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Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel dolandırıldı! Telefonla arayıp 25 bin TL'sini çaldılar

Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel’i telefonla arayıp banka görevlisi olduklarını söyleyen dolandırıcılar, Gürsel'in 25 bin lirasını kendi hesaplarına aktardı.

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Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de tele-dolandırıcıların kurbanı oldu. Özel bir üniversitede görevli Prof. Dr. Gürsel'e, geçtiğimiz günlerde telefonla ulaşan tele-dolandırıcılar, bankadan aradığını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi.

10 saniye sonra gerçek banka görevlisi aradı 

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ekonomi profesörü de bilgilerini verdi. Daha sonra telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi dolandırıcıya veren Prof. Gürsel'in telefonu kapandıktan 10 saniye sonra gerçek banka görevlisi, Gürsel'e ulaşarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi.

25 bin lirası başka hesaba aktarıldı

İncelemede Gürsel'in hesabındaki paranın 25 bin lirasının başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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