Nil Karakaş kimdir kaç yaşında Nil Karakaş evli mi?

2016 yılında İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nil Karataş'ın hayatı merak konusu oldu. Bugün Alişan ve Demet Akalın'ın programına katılacak olan Nil Karataş araştırılmaya başladı. Peki Nil Karataş evli mi, yaşı kaç?

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Nil Karataş bir çok televizyon programında yer almış, en son ise İşte Benim Stilim adlı yarışma programında 16 kişi ile yer almıştır. Merak edilen Nil Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları haberimizde. Stili dışında keman çalışı ile de gündeme oturan Nil Karataş Kimdir?

Nil Karataş kimdir: Nil karataş, 1984 yılında İzmir’de doğdu. Konservatuardan keman ve piyano bölümünden mezun olan Nil Karataş, Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçılara back vokallik yapmıştır.

İlk olarak “Yemekteyiz” programı ile tanıdığımız Nil Karataş, bu programdaki polemikleri ve kemanıyla Türk halkının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Daha sonra Nil Karataş, “O Ses Türkiye” yarışmasına da katılarak büyük bir başarı yakalamış ve Türk halkının zihninde yer etmiştir.

Katıldığı iki yarışma programı ile televizyon izleyicisi tarafından fark edilmeye ve tanınmaya başlayan Nil Karataş, keman çalmayı çok seviyor. Katıldığı yarıma programlarının ardından ciddi bir başarı elde eden Karataş, “Mühür” isimli albümünü çıkararak iyi bir çıkış yakaladı.