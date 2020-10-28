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Sözcü yazarı Necati Doğru'dan İmamoğlu'na tepki! Yolsuzlukların üzerine gitmedi

Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Doğru, "Ekrem İmamoğlu kazandı fakat yolsuzlukların üzerine gitmedi" dedi.

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Sözcü gazetesi yazarı Necat Doğru, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun seçim propagandaları sırasında “25 yıllık AK Parti yönetimi sırasında belediyede yapılan yolsuzlukları tek tek sayıyor ve kazanınca savcılığa vereceğini” söylediğini hatırlatan Doğru, "İmamoğlu kazandı fakat yolsuzlukların üzerine gitmedi" dedi.

İmamoğlu'nun TCSS Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın kiralama ihalesinde yolsuzluk yapıldığını belirterek açtığı davayı kazandığını hatırlatan Doğru, "İmamoğlu bütün yolsuzluk dosyalarını savcılığa verseydi, muhtemelen çoğundan olumlu sonuç alacaktı, almazsa bile hafızalarda kalacaktı. Unutma" sözlerini kaydetti.

Doğru, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu’nu şöyle eleştirdi:

Ekrem İmamoğlu, seçim propagandaları sırasında “25 yıllık AK Parti yönetimi sırasında belediyede yapılan yolsuzlukları tek tek sayıyor ve kazanınca savcılığa vereceğini” söylüyordu. İmamoğlu kazandı fakat yolsuzlukların üzerine gitmedi. TCDD Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kiralama ihalesini yaparken, İmamoğlu kazandığı için, belediye şirketlerini devre dışı bıraktı. Ve “iki tarihi garın 29 bin metrekarelik depo alanlarını aylık 350 bin TL kira bedeli karşılığı Hezarfen Danışmanlık Şirketi'ne verdi. Bu şirketin sahibi 30 yaşında AK Parti'ye yakın ve Okçular Vakfı'nın genel müdürlüğünü de yapmış birisiydi. Ekrem İmamoğlu, kiralama ihalesinin yolsuzluk üzerine bina edildiğini ileri sürüp dava açmıştı. Danıştay İstanbul Belediyesi'ni haklı buldu. İhale iptal edildi. İmamoğlu bütün yolsuzluk dosyalarını savcılığa verseydi, muhtemelen çoğundan olumlu sonuç alacaktı, almazsa bile hafızalarda kalacaktı. Unutma!

Doğru'nun yazısının tamamı için tıklayın...

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