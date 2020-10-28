BIST 1.138
DOLAR 8,27
EURO 9,72
ALTIN 505,67
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Tekirdağ'da direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Feci şekilde öldü

İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine doğru otomobil ile seyir halinde olan 80 yaşındaki Mecit Mutlu, aniden kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sözcü yazarı Necati Doğru'dan İmamoğlu'na tepki! Yolsuzlukların üzerine gitmedi
Doç. Dr. Süheyla Kömür: Tırnak yiyenler enfekte olabilir
CHP Milletvekili Serkan Topal bile bile koronavirüse yakalandı! Kovid'li oğlu ile uyudu
Dolar, altın, euro rekor seviyelerde! Dolarda yeni zirve 8.25
Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yasaklar geri mi geliyor?
CHP Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi Güven Endeksi yükseldi! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı
Bugün öğleden sonra tatil mi mesai var mı?
İstanbul’da toplu taşımada korona virüs denetimi
Adana'dan Çankırı'ya geldi! Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel dolandırıldı! Telefonla arayıp 25 bin TL'sini çaldılar
Bugün bankalar açık mı 28 Ekim banka çalışma saatleri
Yorumlar