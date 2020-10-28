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Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir." ifadeleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Özlem Gürses’in sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk oldu.

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle oldu: 

“Algılar üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşulmalı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir.

Aksini beyan etmediği sürece. Biz bu yarışta kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasını değil, ilkelerin mücadelesini vereceğiz.

Türkiye’yi istişare, nezaket, parlamenter sistem yönetsin. Önce ilkelerde mutabık olunmalı. Öyle bir sistem kuralım ki keyfi uygulamalar ile kişisel hak ve hukuklar ihlal edilmesin.”

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