Berat Albayrak'tan 'battık bittik' korosuna tepki Albayrak son rakamları paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik güven endeksinin ekim ayındaki artışına değinerek, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ekonomik güven endeksinin ekim ayı sonuçlarını değerlendirdi.

Aylık bazda güven endeksinin yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükselmesine değinen Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." ifadelerine yer verdi.

"Ekonomimize güven artıyor"

Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!

Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. pic.twitter.com/2cueCClFDj — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 azalarak 81,9 değerine düştü.