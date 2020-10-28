Sivas'ta köylüler canlısını hiç görmemişlerdi ölüsünü görünce şaşkına döndüler

“Burada ilk defa görüldü, onda da ölüsüne rastladık”

Mağara köyü Muhtarı Ahmet Koç, vaşağın köyde ilk defa görüldüğünü onda da ölüsüne rastladıklarını ifade ederek, “Bizim buralarda sık görülmeyen daha ilk defa gördük vaşak yavrusu. Nesli tükenmekte olan bir hayvan ama nerden nasıl gelmiş bilmiyoruz. 3-4 gün olmuş öleli. Burada ilk defa görülmüş onda da ölüsüne rastladık. Canlısını gören yoktur. Nasıl ölmüş bilemiyorum, köpekler mi boğmuş ya da hastalanmış mı bilemiyoruz” dedi.