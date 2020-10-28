Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Saat 19:23'te İstiklal Marşı'nı okuyalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yaptığı paylaşımda ''Gelin bu bayramda tam saat 19:23'te yani 29 Ekim'de. Ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağıyla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım'' ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Cumhuriyet Bayramı'mızı istediğimiz gibi kutlayamayacağız biliyorum. Ben de hayatımda ilk defa Cumhuriyet Bayramı'nda alanlarda, meydanlarda törenlerde olamayacağım. Buruk bir Cumhuriyet Bayramı ama olsun. Önemli olan Cumhuriyeti ve bayramı yüreklerde yaşamak. Lütfen yüreğinizde bu bayramı en derinden hissedin. Büyük bir yüzyıla hazırlanıyoruz. İstanbul'umuzun ve bütün ülkemizin coşkuyla bu bayramı kutlamasını diliyorum.

''Gelin bayramımızı yürekten kutlayalım''

Güzel hazırlıklar yapmıştık. Bu hazırlıkları izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama bu güzel hazırlıkları izlemeden önce gelin bu bayramda tam saat 19:23'te yani 29 Ekim'de. Ben de odamda hastanede elimde Türk bayrağıyla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak o güzel İstiklal Marşı'mızı yürekten okuyacağım. Gelin bayramımızı yürekten kutlayalım.''