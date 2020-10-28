Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti

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Uysal rapor sunumuna enflasyon raporundaki değişiklikleri anlatarak girdi.

"Nisan ayında dip seviyesini gören küresel iktisadi faaliyet kısmi toparlanma gösteriyor. Ancak küresel faaliyet salgın öncesi dönemin altında seyrediyor. Ekonomiye yönelik belirsizlik devam ediyor." diyen Uysal özetle şunları söyledi;

Döviz kurunda da oynaklık yükseldi

Emtia fiyatları salgın öncesi seviyeleri aştı. Genişleyici mali ve parasal duruş gelişmiş ve gelişen ülkelerde devam etti. Yüksek belirsizlik gelişmekte olan ülkelere fon akımını engelliyor. Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor. Türkiye'de portföy çıkışları 3. çeyrekte arttı, döviz kurunda da oynaklık yükseldi.

'V' tipi belirgin bir toparlama

3. çeyrekte iktisadi faaliyet 'V' tipi belirgin bir toparlama kaydetti. Toparlanma Eylül ve Ekim ayında sürüyor. 2020'de muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz.

Altın ithalatı dolarizasyon etkisiyle tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Kredi politikalarının normalleşmesiyle ithalat azalacak. Yılın ikinci yarısındaki istihdam kaybının yarısı telafi edildi. Öncü göstergeler istihdam koşullarının iyileştiğini gösteriyor.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 12,1

Güçlü kredi ivmesi ve TL'deki değer kaybı ile Enflasyon öngörülenden yüksek seyir izledi. Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor. 2020 yılı sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13,5'e çektik. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.