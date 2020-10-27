Konut kredisi için en düşük faiz oranı hangi bankada? Kamu bankalarından düşük faizler
Konut kredisi kullanacaklar en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırıyor. İşte bankaların belirlediği en uygun faiz oranları ve ödeme seçenekeleri...
Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirlerken ikinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.
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Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1427 lira
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Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira
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Türkiye İş Bankası
Faiz yüzde 1.25
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira
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