BIST 1.136
DOLAR 8,27
EURO 9,72
ALTIN 505,70
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

ABD'de 2 kız kardeş maske uyarısında kan döktü! Görevliyi 27 yerinden bıçakladılar

Anadolu Ajansı

ABD'de iki kız kardeş ile koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan uyarısı yapan güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmada kız kardeşlerden birinin çantadan çıkardığı bıçak kan döktü. Güvenlik görevlisi kız kardeşler tarafından tam 27 yerinden bıçaklandı.

Abone ol

Chicago Emniyeti Sözcüsü Karie James, Pazar akşamı Illinois eyaletine bağlı West Chicago'daki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, buraya gelen 21 yaşındaki Jessica Hill ile 18 yaşındaki Jayla Hill'e maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardığını söyledi.

James, maske kullanmayı kabul etmeyen kadınlardan birinin görevliye yumruk attığını belirtti. Kardeşlerden Jessica'nın sırt çantasından çıkardığı bıçakla 32 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırdığını anlatan James, bu sırada Jayla'nın da görevlinin saçlarından tuttuğunu aktardı.

James, göğsü, sırtı ve kollarından 27 kez bıçaklanan güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.  Görevlinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydeden James, olay yerinde gözaltına alınan kardeşlerin, ufak yaralanmalar nedeniyle bölgedeki bir hastanede tedavi edildiğini söyledi.

Hill kardeşlerin avukatından meşru müdafaa savunması

Bu arada, dün Hill kardeşlerin kefalet duruşması yapıldı. Mahkemenin iki kız kardeşe atadığı avukat, Cook İlçesi Bölge Hakimi Mary C. Marubio'ya, olayın meşru müdafaadan kaynaklandığını söyledi.

Avukat, her iki kardeşin de bipolar bozuklukları olduğunu savundu. Davaya bakan savcılar ise güvenlik görevlisinin saldırıdan önce kadınlara hiç yaklaşmadığını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Niğde'den ilginç haber: 13 seçmeni ve 1 muhtarı var ama kimse yaşamıyor Galeriye Gözat
ABD
SON DAKİKA HABERLERİ
Batman ve Diyarbakır'da 'Yıldırım-14 Zori' operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Berat Albayrak'tan 'battık bittik' korosuna tepki Albayrak son rakamları paylaştı
KKTC'de öz kızına 3 kez tecavüz eden iğrenç baba: Sarhoştum
Sarıkaya yazdı: Bilim Kurulunda flaş istifa! Prof. Dr. Çaplı sessiz sedasız ayrıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan İstanbul'da 'çok acil kademeli mesaiye geçilmeli' uyarısı
Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'de koronavirüs tespit edildi
Noter çalışma saatleri bugün noterler kaça kadar açık?
Toplum Bilimleri Kurulu üyesinden 'kalorifer' uyarısı: Bulaş ihtimali artıyor
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı koronavirüse yakalandı
30 Ekim tatil mi cuma günü okul var mı MEB açıklaması
Yorumlar