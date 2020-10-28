Niğde'den ilginç haber: 13 seçmeni ve 1 muhtarı var ama kimse yaşamıyor

Ulukışla İlçesine bağlı Tabaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgenin hayvancılığa uygun olmaması ve ulaşımdaki zorluklar nedeniyle 1992- 1993 yılları arasında göç ederek yakındaki Köşkönü köyüne taşındı. Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.