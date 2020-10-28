Niğde'den ilginç haber: 13 seçmeni ve 1 muhtarı var ama kimse yaşamıyor
NİĞDE'de 13 seçmeni ve 1 muhtarı bulunmasına rağmen Tabaklı köyünde kimse yaşamıyor. Köy, sessizliği ve harabe evleriyle de dikkat çekiyor.
Ulukışla İlçesine bağlı Tabaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgenin hayvancılığa uygun olmaması ve ulaşımdaki zorluklar nedeniyle 1992- 1993 yılları arasında göç ederek yakındaki Köşkönü köyüne taşındı. Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.
Köyün göç verdiği Köşkönü köyünün eski muhtarı Mahir Özlü, çocukluğunun Tabaklı köyünde geçtiğini kaydetti.
Vatandaşların Tabaklı’dan göç ettiği Köşkönü’nün 2015 yılında köy statüsüne kavuştuğunu dile getiren Özlü, “Resmiyette baktığımızda Tabaklı köyünde 13 kişinin ikamet ettiği görülüyor ama köyde yaşanacak hiçbir ev yok." dedi.
Özlü, "Bu kişiler aslında Köşkönü köyünde ikamet ediyor” diye konuştu.