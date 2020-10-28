Pandemiye rağmen sanayi kentinde işsiz sayısı azaldı

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, ildeki kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 85 bin 970 kişiyken eylül sonunda bu sayının 64 bin 313 kişiye gerilediğini bildirdi.

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Yavuz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kocaeli Çalışma ve İş Kurumuna 2020 yılının 9 aylık döneminde işletmelerden 48 bin 602 kişilik açık iş alınmış ve bu alınan taleplere 30 bin 541 kişi işe yerleştirilmiştir." dedi.

İş Kurumuna geçen yılın sonu itibarıyla kayıtlı olan işsiz sayısı 85 bin 970 kişiyken eylül sonu itibarıyla bu sayının 64 bin 313 kişiye düştüğünü belirten Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"İlimizde 2020 yılının 9 aylık döneminde İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 36 bin 519 kişi başvurmuş ve başvuru yapanlardan 8 bin 961'i işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Ayrıca bu dönemde kurum tarafından toplam 171 milyon 677 bin 179 lira tutarında ödeme yapılmıştır. İş Kurumuna 2020 yılı eylül ayı sonu itibarıyla iş danışma sürecindeki bireysel görüşme sayısı 53 bin 294 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumuna 2020 yılının 9 aylık döneminde 2 bin 880 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde İş Kurumu tarafından bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla kurum tarafından 8 bin 12 kişiye mesleki eğitim verilmiştir. İlimizde 2020 yılının 9 aylık döneminde İş Kurumu tarafından yapılan incelemeler neticesinde 111 firma ve yabancı uyruklu vatandaşa toplamda 1 milyon 174 bin 978 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır."

"İşsizlik rakamları düştü"

"Görüldüğü üzere pandeminin istihdam üzerinde ilimiz açısından olumsuz bir etkisi olmadı, hatta işsizlik rakamları düştü." diyen Yavuz, özellikle hükümetin istihdam ve üretime yönelik reel sektörü desteklemek üzere almış olduğu tedbirler vesilesiyle önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in sunumlarıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin ele alınmasının ardından sona erdi.