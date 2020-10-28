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AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı koronavirüsten öldü

AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay'ın bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay (17),koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay, eşi ve bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay'a yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu. Halil Uluay ve eşi tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, kızları Ayşenur durumunun ağırlaşması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine aldındı.

12 günlük yaşam mücadelesinin ardından Ayşenur'un hayatını kaybetiği belirtildi.

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