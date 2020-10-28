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PKK Sempatizanları ve HDP’den TRT’ye Tehdit

TRT Kurdi kanalında ekranlara gelen skeç programı Pivaz (Soğan) PKK sempatizanları, HDP Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin hedefi oldu. Skeçte oynayan oyuncular ve TRT Kurdi kanalı, sosyal medyada hedef haline getirilerek, tehdit edildi.

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PKK’ya yakınlığı ile bilinen Jiyan Haber isimli internet sitesi yazarlarından İdris Yayla, TRT Kurdi kanalında yayımlanan Piyaz (Soğan) isimli Kürtçe skeç programından bir kesit alıntılayarak “TRT dizisinde eş başkanlık ve HDP’ye karalama, kayyıma övgü” ifadelerinin yer aldığı Twitter paylaşımında bulundu.

Paylaşım sonrasında Türkiye aleyhine birçok yalan haber paylaşımlarıyla tanınan HDP destekli artigerçek.com isimli haber sitesi, İdris Yayla’nın paylaşımını HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın görüşleri ile haberleştirdi.

HDP Grup Başkan Vekilleri ile HDP Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Antalya milletvekillerinin Twitter’da TRT Kurdi’ye yönelik başlattıkları linç girişiminde PKK sempatizanlarından hem kanala hem de skeçte oynayan oyunculara karşı küfür ve tehdit paylaşımları geldi.

Yapılan o paylaşımlar:

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