Çorum'da 'canım lahmacun çekiyor' dedi! Damada hayatının şokunu yaşattı

ÇORUM'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (24) düğün için aldığı altınlarla kaçtıktan sonra yakalanan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılan gelin adayı Nurhan Beşkazalıoğlu'na (25), 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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Çorum'da 2.5 yıl önce yaşanan olayda, Devane Mahallesi'nde yaşayan Hasan-Hatice Uncu çifti, oğulları Gökhan Uncu'yu evlendirmek istedi. Aile, aracılar vasıtasıyla oğulları için Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gelin adayı buldu.



Çift, oğullarını da alıp, 2018 yılının Ağustos ayında genç kızı görmek için Ağrı'ya gitti. Burada aile ile tanıştırılan Uncu çiftine iddiaya göre, "Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü" denilerek, Nurhan Beşkazalıoğlu gösterildi. Gençlerin yaptıkları kısa görüşme sonrasında evlilik kararı alındı. Hasan-Hatice Uncu çifti, genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL verdi. Aile, gelin adayı ve bir yakınıyla birlikte Çorum'a döndü.







"Canım lahmacun çekiyor"

Uncu çifti, gelin adayının ailesine ‘süt parası’, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL civarında harcama yaptı. Düğün tarihi olarak 14 Ekim belirlendi, davetiyeler basıldı, düğün salonu kiralandı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan Beşkazalıoğlu, "Canım lahmacun çekiyor" diyerek, damat adayı Gökhan Uncu ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada da "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan gelin adayı, düğünde takılmak üzere alınan ve üzerinde bulunan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan Uncu ise polise şikâyetçi oldu.







Aynı yöntemle başkalarınıda dolandırdı

Şikâyet üzerine, Çorum ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü özel ekip oluşturdu. Özel ekip, gelin adayı Nurhan Beşkazalıoğlu’nun aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını belirledi. Beşkazalıoğlu’nun irtibatlı olduğu kişilerle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı saptandı. Firari gelin adayı Uşak'ta yakalandı. Emniyetteki, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Beşkazaloğlu adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Nurhan Beşkazalıoğlu ile dolandırıcılık olayında yardım ettikleri saptanan Mesut A. ve Sait G. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.







"Çorum’a hiç gitmedim"

Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuksuz sanık Nurhan Beşkazalıoğlu, "O kişi ben değilim. Çorum’a hiç gitmedim, hiç kimseyi dolandırmadım. Gökhan Uncu'yu da ilk kez görüyorum. Bana benzeyen bu kızın yakalanmasını istiyorum. Kısacası ben mağdurum. Fotoğraftaki kişi ben değilim, bulanık fotoğraf var ve benim olduğum iddia ediliyor. Beraatımı istiyorum" dedi.



"Geldi ve üç gün yanımda durdu"

Damat adayı Gökhan Uncu ise evlilik vaadiyle kendisini dolandıran kişinin Nurhan Beşkazalıoğlu olduğunu belirterek, "Beni dolandıran kendisidir. Yalan söylüyor. Geldi ve üç gün yanımda durdu. Sonra da beni ve ailemi dolandırıp, gitti. Şikâyetçiyim” diye konuştu.







Mahkeme cezayı açıkladı

Mahkeme heyeti Nurhan Beşkazalıoğlu’na 'basit dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıklarda Mesut A. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken Sait G. beraat etti. Gökhan Uncu'nun avukatı Mustafa Kemal Metin kentte gündem olan kaçak gelinin cezalandırıldığını söyledi.



"Hak yerini buldu"

Gökhan Uncu’nun annesi Hatice Uncu da oğlunun mutlu bir yuva kurmasını sağlamayı amaçladığını ancak dolandırıldıklarını belirterek, “Nereden bileyim karşıma beni dolandıracak bir gelin çıksın. Davamız çok şükür sonuçlandı. Devletime çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi mağdur edilmiş insanları yalnız bırakmadılar. Bizim haklı olduğumuz ortaya çıktı. Hak yerini buldu. 60 bin lira dolandırılmıştım. Mağdur edilen bizlerdik ve dediğim gibi devletim bizi gördü ve biz kazandık. Şimdi sıra tazminat olayımızda bu konuda da davamızı açıp sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Çok şükür” dedi.