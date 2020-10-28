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Brezilya'da 19 yaşındayken girdiği cezaevinde 48 kişiyi öldürdü

BREZİLYA'da 19 yaşındayken hırsızlık suçundan hapse giren Marcos Paulo Da Silva orada adeta bir cinayet makinesine dönüştü. Silva, cezaevinde kaldığı süre boyunca 48 mahkumu öldürdü. İçeride kendi çetesini kuran Silva, 217 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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42 yaşındaki suç örgütü lideri Marcos Paulo da Silva'nın suçları Brezilya'nın bir numaralı gündemi haline geldi. 

Henüz 19 yaşındayken hırsızlıktan içeri giren da Silva, cezaevinde acımasız ölümlerden sorumlu bir suç örgütü liderine dönüştü.

Altı kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle yargılandığı sırada, 25 yıla yakın kaldığı cezaevinde 48 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

Hapishane bulmakta zorlanıyor

NTV'nin haberine göre; yetkililer işlediği suçlar nedeniyle 217 yıldan fazla ceza alan da Silva'yı gönderecek hapishane bulmakta zorlanıyor. Gittiği her hapishanede cinayete karışan azılı suçlunun 2011 yılında beş kişiyi birden öldürdüğü belirtiliyor.

Yaptıklarından pişman olmadığını belirten da Silva kendini "Lucifer" olarak adlandırıyor. Da Silva'nın asıl hedefi eskiden üyesi olduğu cezaevi çetesi PCC. Eski örgütünü mazlumları sömürmekle suçlayan da Silva'nın işlediği cinayetlere devam etmesi bekleniyor.

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