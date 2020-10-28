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Tekirdağ'da yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da 74 yaşındaki yaşlı adam traktörünün başında acır bir şekilde ölü bulundu.

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Olay, Yılanlı Mahallesi Bostantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya yer hazırlamak için evinden traktörüyle yola çıkan Demir Durgutlu’dan haber alınamaması üzerine ailesi ve köylüler aramaya çıktı.

Yaşlı adam, akşam saatlerinde tarlada traktörünün yanı başında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Demir Durgutlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Durgutlu’nun cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Demir Durgutlu'nun şeker hastası olduğu öğrenildi.

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