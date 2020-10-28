Hatay'daki yangına 2 gözaltı! 22 saat sonra kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıklarken iki kişi de gözaltına alındı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık. Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı.

2 kişi gözaltına alındı

Ayrıca dün Hatay Yayladağı’nda çıkan ve söndürülen kırsal yangın şüphelisi 2 kişi tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gözaltına alındı.

Yangında can kaybı yok

Can kaybı yok, 3 mahallede hasar var. Akarca mahallesinde 5 ev 1 cami, Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev bir ağıl, Azganlı Mahallesi'nde de 3 ev ve 1 ağıl etkilendi.