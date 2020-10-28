BIST 1.134
DOLAR 8,28
EURO 9,73
ALTIN 505,73
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Hatay'daki yangına 2 gözaltı! 22 saat sonra kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıklarken iki kişi de gözaltına alındı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık. Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı.

2 kişi gözaltına alındı
Ayrıca dün Hatay Yayladağı’nda çıkan ve söndürülen kırsal yangın şüphelisi 2 kişi tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gözaltına alındı.

Yangında can kaybı yok
Can kaybı yok, 3 mahallede hasar var. Akarca mahallesinde 5 ev 1 cami, Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev bir ağıl, Azganlı Mahallesi'nde de 3 ev ve 1 ağıl etkilendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Akşener'den Macron'a tepki! İktidarını kurtarmak için Peygamberimize hakaret ediyor
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş dolar açıklaması! Hedefimiz yok aşırı değersiz...
Selahattin Demirtaş'tan seçim açıklaması: Muhalefetin işi beklemek değil, harekete geçmek
Batman ve Diyarbakır'da 'Yıldırım-14 Zori' operasyonu başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
ÖNCEKİ HABERLER
İranlı siyasetçilerden Fransız mallarına boykot çağrısı
PKK Sempatizanları ve HDP’den TRT’ye Tehdit
Niyet etmeyi unutup oruç tutmak kabul olur mu?
Çorum'da 'canım lahmacun çekiyor' dedi! Damada hayatının şokunu yaşattı
Liverpool'dan sonra Manchester United da Ozan Kabak'ın peşinde
Mevlid kandili mesajları resimli kısa en çok paylaşılam kandil mesajları
Yorumlar 1 yorum