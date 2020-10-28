Son dakika Erzincan'da deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı son depremler
Doğu Anadolu illerimizden Erzincan'da son dakika deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı. Deprem vatandaşlar arasında panik yaratttı. İşte AFAD ve Kandilii Rasathanesi son depremler listesi...Abone ol
Merkez üssü Erzincan Tercan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.16 sıralarında gerçekleşen deprem panik yarattı.
AFAD son depremler listesi için tıklayın...
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın...
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