E-Devlet'te abonelik fesih işlemi nasıl yapılır? İnternet, sim kartı, uydu, televizyon...
Dün İçişileri Bakanlığının hizmete sunmaya başladığı E-Devlet'te abonelik fesih işlemleri uygulaması vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak. Ancak uygulama yeni olduğu için henüz insanlarımız nasıl yapıldığı konusunda yeterli bilgiye sahip değil. İşte e-Devlet üzerinden abonelik fesih başvurusu için adım adım yapmanız gerekenler...
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, dün E-devlet kapısı üzerinden yeni ve büyük kolaylık sağlayıcı bir uygulamayı daha devreye aldı. İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerinin iptali için artık firmanızın ayağına gitmenize ve bir sürü zaman kaybetmenize gerek yok. Çünkü 12 firmanın abonelik fesih işlemleri E-Devlet'e taşındı. Bundan böyle oturduğumuz yerden bir telefon ya da bilgisayar aracılığıyla fesih işlemlerini yapabileceğiz. Peki bu işlemler nasıl yapılacak? İşte 5 adımda yapmanız gerekenler...
Artık kullanıcılar firmaların fesih için talep ettiklerini yapmak zorunda değil. Zira iptal işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
1- BTK‘nın e-Devlet platformunda bulunan ‘Abonelik Fesih Başvurusu’ sayfasını buradan açın.
2- Karşınıza çıkan ekranda ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet’e giriş yapın