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Denizli'de acı kader: Doğum gününde ölüme yakalandı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de yaşlı adam oğlunun kullandığı traktörden düşerek öldü. Hayatını kaybeden adamın arkadaşları ölümünden habersiz sosyal medyadan doğum gününü kutladı.

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Akköy Mahallesi'nde yaşayan Yakup Cengiz, dün eşi, oğlu ve kızı ile birlikte nar bahçesine hasada gitti. Cengiz, saat 21.00 sıralarında oğlu Mehmet Serkan Cengiz'in (39) kullandığı 20 AAC 815 plakalı traktörle, topladıkları narları eve götürmek üzere üzere yola çıktı.

Traktörün arkasında yolculuk yapan Yakup Cengiz, dengesini kaybedip, düştü. Nar yüklü römorkun altında kalan Cengiz, ağır yaralandı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan jandarma, traktörü kullanan Mehmet Serkan Cengiz'i gözaltına aldı.

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Yakup Cengiz'in doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cengiz'in sosyal medya hesabında, ölümünden habersiz arkadaşlarının yazdıkları doğum günü mesajları kaldı.

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