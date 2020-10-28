Adana'da 'sahte vali'nin şoke eden savunması: Geçimimi dolandırıcılıkla karşılıyorum

'Entübe cihazı alacağız' yalanıyla kandırdılar

Oğuzhan D.’nin telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nevfel K.’ye verdiği, Nevfel K.’nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi.