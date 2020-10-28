Adana'da 'sahte vali'nin şoke eden savunması: Geçimimi dolandırıcılıkla karşılıyorum
ADANA'da 'sahte vali' yalanıyla onlarca kişiyi dolandıran çete çökertildi. Operasyonla çökertilen aralarında kadınların da olduğu çetenin liderinin 'Ben geçimimi dolandırıcılıkla karşılıyorum' dediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Temmuz ayında bir şebekenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi.
Polis, savcılıktan alınan izinle şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
'Entübe cihazı alacağız' yalanıyla kandırdılar
Oğuzhan D.’nin telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nevfel K.’ye verdiği, Nevfel K.’nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi.
240 bin lira dolandırdılar: Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi.