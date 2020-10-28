Fatih Terim'in 10 yıllık 3 dava arkadaşı gitti! Bunlar rastlantı mı

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, ''Fatih Terim'in yaklaşık 10 yıldır "dava arkadaşlığı" yaptığı en yakınları tek tek veda ediyor. Bu ayrılıkların arka arkaya gelmesi büyük bir rastlantı mı? '' şeklinde bir yazı kaleme aldı.

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Galatasaray'da sular bir nebze olsun durdu. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetim ile bir araya gelen Fatih Terim, toplantı sonrasında 'Her şey yolunda' şeklinde tweet atarak istifa ya da kovulma gibi bir durumun olmadığın altını çizdi.

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Fatih Terim'in "dava arkadaşlarının" tek tek ayrılmasının sadece bir rastlantı olmadığını dile getirdi.

''Galatasaray’dan herkes gider, Fatih Terim kalır''

''Fatih Terim'in yaklaşık 10 yıldır "dava arkadaşlığı" yaptığı en yakınları tek tek veda ediyor'' diyen Şansal Büyüka, köşesinde şu ifadelere yer verdi; ''Galatasaray camiası Başkan Mustafa Cengiz’i seçime gitmemekle suçluyor. Başkan istese de, ki istediğini söylüyor, seçime gidemez. Hükümet kararıyla 1 Aralık tarihine kadar genel kurullar, kapalı alanlarda toplantılar yasak. Bakmayın toplantıya, bir aralara gelmeye falan. Galatasaray’da yersiz, gereksiz, zamansız bir gerilim var. Hatta Fatih Terim için “gidecek” iddiaları bile havada uçuşuyor. Komik bir iddia bu. Galatasaray’dan herkes gider, Fatih Terim kalır.

''Dava arkadaşları gitti''

Hasan Şaş ya gitti ya da gönderileceğini anlayınca istifa etti. Hande Sümertaş ayrıldı. Şükrü Hanedar‘ın odasını topladığı söyleniyor. Bunlar Fatih Hoca’nın sadece profesyonel yardımcıları değildi. Zafere giden yolda birlikte yürüdüğü. Dava arkadaşlarıydı. Bu ayrılıkların arka arkaya gelmesi büyük bir rastlantı mı? Yoksa Florya’da adı konulmamış bir sıkıntı ya da yeniden yapılanma mı var?