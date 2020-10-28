Tarikat lideri genç kızları seks kölesi yapıp cinsel bölgesinin üstünü dağladı
ABD'yi sarsan seks tarikatı davasında mahkeme örgütün lideri Keith Rainiere'ye verilen ceza belli oldu.
ABD’de seçimlere sayılı günler kala ülkeyi sarsan seks tarikatı davasında sonuç çıktı… Birçok ünlü ismi kullanarak genç kadınları kandıran, birçok kadını seks kölesi yaparak cinsel istismara zorlayan, seks ticareti yaparak, haraç alan ve tehdit ve şantaj yoluyla çıkar elde eden Nxivm isimli tarikatın lideri Keith Raniere’ye verilecek ceza belli oldu.
Brooklyn’de görülen davada hakim Nicholas Garaufis, Nxivm’in 15 eski üyesinin 60 yaşındaki Raniere’ye karşı ifade vermesinin ardından kararını verdi.
Hakim Garaufis, “Ölçülemez düzeyde zarar verdiği” gerekçesiyle 60 yaşındaki Raniere’ye 120 yıl hapis cezası verdi.
Ünlü oyuncuları kullanarak genç insanları bünyesinde katan Nxivm isimli tarikat kadınları aç bırakıyor, tarikatın logosunu kadınların vücuduna dağlıyor ve cinsel ilişkiye zorluyordu.