Tarikat lideri genç kızları seks kölesi yapıp cinsel bölgesinin üstünü dağladı

ABD’de seçimlere sayılı günler kala ülkeyi sarsan seks tarikatı davasında sonuç çıktı… Birçok ünlü ismi kullanarak genç kadınları kandıran, birçok kadını seks kölesi yaparak cinsel istismara zorlayan, seks ticareti yaparak, haraç alan ve tehdit ve şantaj yoluyla çıkar elde eden Nxivm isimli tarikatın lideri Keith Raniere’ye verilecek ceza belli oldu.