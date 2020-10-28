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İzmir'de elleri ve ayakları bağlı inşaatta bulunmuştu! Meğer yalan söylemiş

İZMİR'de elleri ve ayakları bağlı şekilde inşaatta bulunan S.G.C., kaçırıldığı yönünde ifade vermişti. Genç kızın dışarıda geç saate kadar kalınca ailesinin kızmasından korktuğu için bu yalanı söylediği ortaya çıktı.

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Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, 7034 Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar, inşaattan gelen yardım çığlıkları duydu. Sesin geldiği inşaatın ikinci katına çıkan vatandaşlar, S.G.C. adlı kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. El ve ayakları iplerden kurtarılan S.G.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürülüp pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.G.C.'nin, eli silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişinin kendisini kaçırıp, el ve ayaklarının bağlayarak başına da çanta geçirdiklerini söyledi.

Annesi 'yalan söyleme ihtimali var' dedi

S.G.C.'nin annesi S.C. ile babası M.C. ifadesinde, kızlarının psikolojisinin bozuk olduğunu yalan söyleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Pedagog da S.G.C.'nin ifadelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiği yönünde rapor verdi.

İtiraf etti: Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım"

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, S.G.C.'yi keşif için bulunduğu inşaata götürmek istedi. Daha fazla dayanamayan S.G.C., "Annem ve babam bana çok sert davranıyor, onlardan korkuyorum. Dışarıda vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluştum ancak saatin geç olduğunu fark ettim. Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım" dediği öğrenildi.

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