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Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili'nde adetli (regli) olan kadınlar nasıl ibadet edebilir okuyabilecekleri dualar ile çekebilecekler tesbihler hangileridir? Diyanete göre hayız olan kadınlar Fatiha başta olmak üzere kuran surelerini dua amacıyla okuyabilirler. Kur'anı Kerim'i adetliyken okumak yasak olsa da sureler dua niyetiyle bu gecede okunabiliyor. İşte okunacak kandil duaları;

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Adetli kadınlar kandil günleri gibi mübarek gecelerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.

Peki adetli kadınlar Mevlid kandili gibi özel geceler ile cuma gibi mübarek günlerde neler yapabilirler hangi ibadetlere izin var okuyabilecekleri dualar neler?

Adetliyken regl döneminde namaz kılınır mı?: Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz. 

Adetliyken okunabilecek dualar : Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Adetliyken berat kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:

-“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”)

Peygamberimizin okuduğu Berat kandili duası : “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

Regli döneminde tesbih çekilebilir mi yapılabilecek ibadetler :Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir ve tesbih çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

Adetliyken Kur'an okunabilir mi Diyanet fetvası : Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Diyanet bunu Hz. Muhammed'in şu hadisine dayandırıyor:  “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî) buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kasdıyla dua anlamı içeren âyetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten âdetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir.

Adetliyken Kur'anı Kerim'e dokunulabilir mi : Diyanet İşleri Din yüksek kurulu bu konuda şöyle diyor : Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf’a dokunmaları caiz değildir.

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