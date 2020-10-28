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Karikatür krizi sonrası Paris Büyükelçisi çağrılacak mı? Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslama karşı tutumu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız ürünlerini boykot çağrısı yapmıştı. İki ülke arasındaki gerginlik sürerken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda Paris Büyükelçisi'nin çağrılmasını gerektiren bir durum yok" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevcut olarak Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin geri çağırmasını gerektiren bir durum bulunmadığını belirtti.

Fransız Mizah dergisi Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürle ilgili Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin geri çağrılıp çağrılmayacağı sorulan Çavuşoğlu,"Şu anda büyükelçinin çağrılmasını gerektiren bir durum yok. Sürekli irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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