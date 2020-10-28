BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,74
ALTIN 505,76
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı: Hafıza kaybı yaşıyorum

 KAYSERİ'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Mustafa Ercıyes (51), 22 gün süren tedavi ile sağlığına kavuşup, görevine döndü. Ercıyes, "Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici" dedi.

Abone ol

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde sağlık hizmetlisi olarak çalışan Mustafa Ercıyes, geçen 28 Ağustos günü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine de tedaviye alındı. 8 gün hastanede 14 gün evinde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Ercıyes, sağlığına kavuştu.

Yeniden görevine dönen Ercıyes, "Çalıştığım hastanede koronavirüse yakalandım. Sekiz gün hastanede yattım. Çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Taburcu olduktan sonra solunum sıkıntısı ile karşılaştım. Bu şekilde 14 günde evde karantina altında kaldım. Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici. Vatandaşlarımız koronavirüsü çok ciddiye alsın. Maske ve mesafe kurallarına mutlaka dikkat etsinler. Ailesini, ülkesini düşünen herkes maske takmalı ve mesafeye uymalıdır" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu’na hakaret eden Hülya Koçyiğit’in damadı ile televizyoncu Erkan Tan'a ceza
Ermenistan'dan Berde'ye yeni saldırı! Dükkanlar ve araçlar yanıyor
Ankara'da eşinin telefonuna bakınca şok oldu! Gördüğü karşısında deliye döndü
En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor! ABD'den İsrail'e "14 bin tonluk" bomba hediye
Son dakika Erzincan'da deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı son depremler
Brezilya'da 19 yaşındayken girdiği cezaevinde 48 kişiyi öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
1 kıtalık 29 Ekim şiirleri kısa Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Karikatür krizi sonrası Paris Büyükelçisi çağrılacak mı? Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı:
İzmir'de elleri ve ayakları bağlı inşaatta bulunmuştu! Meğer yalan söylemiş
ABD'de ailenin şömine süsü olarak kullandığı kafatası gerçek çıktı
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi 15 günde atlattı
Mehmet Akif Alakurt utanmadan video paylaştı herkesin canını tehlikeye attı
Yorumlar 1 yorum