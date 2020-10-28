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Ermenistan'dan Berde'ye yeni saldırı! Dükkanlar ve araçlar yanıyor

ERMENİSTAN ordusunun attığı füze Azerbaycan'ın Berde kentine düştü. Alçak saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken bölgede araç ve dükkanların yandığı bildirildi.

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 Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.

Ermenistan dün akşam saatlerinde de Berde'ye saldırı düzenlemiş ve çocukların da aralarında olduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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