Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan Charlie Hebdo'ya: P.çsiniz o. çocuğusunuz
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Charlie Hebdo dergisine Twitter'dan Fransızca küfür paylaşarak tepki gösterdi. Çam, paylaşımında 'P.çsiniz o. çocuğusunuz' dedi.Abone ol
Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Charlie Hebdo'nun alçak karikatüre en sert tepki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'dan geldi.
Çam, Charlie Hebdo dergisine Twitter'dan Fransızca küfür paylaşarak tepki gösterdi.
Charlie Hebdo dergisini etiketleyerek "P.çsiniz o. çocuğusunuz" yazan bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
Charlie Hebdo:@Charlie_Hebdo_— Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) October 27, 2020
Vous êtes des bâtards..
Vous êtes des fils des chiennes..
Ne olmuştu?
Fransa ile Türkiye arasındaki siyasi gerilim sürerken, Charlie Hebdo dergisi kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir karikatür paylaşmıştı. Söz konusu karikatür Türkiye'den sert tepkilerle karşılanmıştı.
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