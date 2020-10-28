NATO üyesi 4 ülkenin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti
NATO'ya bağlı dört ülkenin savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan arka arkaya geçerek Marmara Denizi'ne yol aldı.
Ege Denizi’nden bugün saat 10.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' adlı savaş gemisi Çanakkale önlerinden kendini gösterdi.
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Arkasında İtalya Donanması'na ait M- 5556 borda numaralı ‘Alghero’ savaş gemisi geldi.
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Fransa Donanması'na ait M-645 borda numaralı ‘Orion’ adlı savaş gemisi ve İspanya Donanması'na ait M-35 borda numaralı ‘Duero’ adlı savaş gemileri saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
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NATO savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
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