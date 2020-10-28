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Mersin'de yaşandı! 10 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 10 gün önce kaybolan kadın helikopter ve drone destekli çalışmalarla ormanlık alanda bulundu.

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Mersin'de Çarıklar Mahallesi'ndeki evinden 18 Ekim'de ayrılan ve psikolojik sorunları bulduğu belirtilen N.A'dan (49) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Kadının bulunması için başlatılan çalışmalara jandarma, AFAD, kadavra ve iz takip köpeklerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Helikopter ve drone destekli aramalarda N.A, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulundu.

Kaybolduktan 10 gün sonra bulunan N.A. sağlık kontrolünden geçirildi.

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