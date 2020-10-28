Gergerlioğlu ile AK Partili vekiller arasında 'Yasin Börü' gerginliği! Meclis'te "Yalancısın" sesleri

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP Kocali Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu'nun kendisine 'Yasin Börü'nün AK Parti tarafından istismar edildiğini söylediğini' aktardı. Açıklamaya AK Parti sıralarından tepkiler gelirken AK Partili Refik Özen, Gergerlioğlu'na 'Yalancısın' diye bağırdı.

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"AK Parti’nin önemli bir istismarı vardır" diyen Gergerlioğlu, "Ben size çok önemli bir örnek vereceğim: Bakın, 2015 yılında, siyasetçi değilken T24 haber sitesinde yazar olarak çalışıyordum, T24 çalışmasında Diyarbakır’a gittim, HÜDA PAR İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu’yla görüştüm. Nedir bu Yasin Börü meselesi, anlatın bana dedim. Ne dedi, biliyor musunuz? Bakın, Yasin Börü’nün AK Parti tarafından istismar edildiğini söyledi, cümleleri okuyorum; 'Yasin Börü cinayetinde Hükûmetin samimi olmadığını, istismar ettiğini, bunu Genel Başkanlarının da daha önceden söylediğinin altını çizdi. Erdoğan’ın, olaylardan ancak on beş gün sonra Yasin Börü’nün adını ağzına aldığından…" deyince sırasından tepki gösteren AKP'li Refik Özen, Gergerlioğlu'na 'Yalancısın' dedi.

"Her şeyi istismar ediyorsunuz"

Konuşmasına devam eden Gergerlioğlu'nun "...Samimi olmadıklarından, hatta 6-8 Ekim olaylarında HÜDA PAR’ın adını bile ağzına almadığından şikâyetçiydi. Yasin Börü cinayeti kan donduran bir cinayetti. Berkin Elvan, Hacı Birlik ve Yasin Börü’de çifte standart yapılmamalı, hepsi istismardan kurtulmalıdır” diyordu. Bakın, HÜDA-PAR İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu bunu söylüyor ama sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. İşiniz gücünüz istismar, her şeyi istismar ediyorsunuz, dini de Yasin Börü’yü de" sözlerinin ardından kendisi için HDP sıralarından alkışlar yükseldi.

Bülent Şık “Kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz!” dedi, cezalandırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda 25. madde ile ilgili de konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu yasa hakkaniyetli, vicdanlı, bilimsel yayınları engelleme riski taşıyor" deyip şöyle devam etti:

Neden? 'Tüketim alışkanlığının olumsuz etkileyen' denilerek bilimsel yayınların önüne geçilecek, öncesinde önüne geçildi ve cezalandırıldı bile. Nasıl mı? İşte size örnek, Bülent Şık. Sağlık Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki ortak çalışmada yer aldı. 2011-2015 yılları arasında bu çalışmada yer aldı. Kanserojen maddelerin kanser oluşturma riski araştırıldı. Sanayi bölgeleri ve turizm bölgeleri arasında bir kıyas yapılarak araştırıldı. Nereler? Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Antalya araştırıldı. Sanayi bölgelerinde pestisitin yüksek çıkacağı tahmin ediliyordu, evet, yüksek çıktı ama Antalya Kumluca’da da yüksek çıktı, pestisitler oldukça yüksek orandaydı, büyük bir tehlike vardı. En az 1 milyon 300 bin çocuğun olduğu bir bölgede kanser riski çok büyük bir orandaydı ama Sağlık Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? 2015’te bu çalışmanın sonuçlarını açıklamadı. 'Durun, durun, 2017’de açıklayacağız' dedi, açıklamadı. Bülent Şık kıvranıyordu. 2019 geldi, yine açıklanmıyordu ve Bülent Şık bir makale yazdı “Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz!” dedi. makalesinde, çok önemli gerçekleri açıkladı. Çok doğru söylüyordu, yapılan araştırmayı söylüyordu, sonrasında ne mi oldu? Cezalandırıldı; mahkemeye verildi Sağlık Bakanlığı tarafından, bir yıl üç ay ceza aldı.

"Niye gerçekleri söyledin?' cezası verdiler"

Bülent Şık'ın sır bilgileri açıkladığı için ceza aldığını belirten Gergerlioğlu, "Yalan söylediği için değil, bilimsel araştırmanın sır bilgileri açıkladığı hususundan bir yıl üç yıl ceza aldı. Ama bakın, tehlike çok büyüktü. Dilovası’nda her 3 ölümden 1’i kanserden dolayıdır; Tekirdağ’da, Edirne’de, Kırklareli’de her 5 ölümden 1’i kanserden dolayıdır. Büyük bir risk var ve risk artıyor ama bu umursanmadı “Niye gerçekleri söyledin?” cezası verdiler. İşte, böylesine acımasızca, vicdansızca bir madde getiriliyor. AK Parti iktidarının, maalesef, vicdansızca işleri çok fazla, bütün bunlara rağmen hâlâ kendini dindar, ahlaklı gösterme alışkanlığını da çok yüksek oranda; çok üzücü" ifadesini kullandı.

'Aliya İzzetbegoviç' gerginliği

AK Partili vekillerin Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in taziyesi için geçen hafta yarış halinde olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, "Aliya’ya taziye vermeyi hak etmişler miydi, onu kendilerine sormalıydılar; bence hak etmemişlerdi çünkü Aliya çok ahlaklı bir insandı, düşmanları kadınları ve çocukları öldürürken 'Hayır, biz düşmana benzeyemeyiz, kadın ve çocukları öldüremeyiz' diyen bir insandı ama siz çocuklu anneleri, hasta mahpusları acımasızca cezalandıran, zulmeden bir iktidarsınız" deyince AK Parti sıralarından sesler yükseldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Gergerlioğlu'nu 'yalan söylemek' ile suçladı.

Gergerlioğlu'na "Sen Aliya'nın ismini ağzına alamazsın" diyen Refik Özen'e ve "Aliya kim, sen kimsin?" diyen Demirbağ'a Gergerlioğlu, "Ben okudum, tüm eserlerini okudum ve sizin din istismarı anlayışını en başta Aliya’nın yaptığını, Aliya’nın bunu eleştirdiğini çok iyi biliyorum" sözleriyle karşılık verdi.