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Antalya'da yürek burkan görüntü! Oğlunun elini bir an bırakmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ali Çelik’in annesi yerde yatan oğlunun yanına koşarken, oğlunun elinden tutarak teselli etmeye çalıştı.

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Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Çelik’in kullandığı 07 LCE 37 plakalı motosiklet, sokağa çıkan Ahmet Can Acar’ın kullandığı 07 ADT 862 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonete çarptıktan sonra sürüklenen motosiklet bir işyerinin önünde park halindeki otomobile sol arka kısmından çarptıktan sonra durabilirken, motosikletle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Çelik ve motosiklette yolcu olarak bulunan yeğeni Ali Çelik yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik’in başına aldığı darbe nedeniyle hemen ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Annesi elini bırakmadı
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılardan birisini sandalyeye oturtan vatandaşlar, yerde yatan yaralıyı karton ile güneşten korumaya çalıştı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ali Çelik’in annesi yerde yatan oğlunun yanına koşarken, oğlunun elinden tutarak teselli etmeye çalıştı. Anne, oğlu ambulansa alınana kadar oğlunun elini bırakmadı.

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