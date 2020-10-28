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Yeni koronavirüs tedbiri! Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasakladı

TUNCELİ Valiliği, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı, gösteri, etkinlik ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

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TUNCELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Tunceli Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı, gösteri, etkinlik ve yürüyüşlerini 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda tedbirler alındığı ifade edilerek, "Hastalığın, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilmekte ve bu süreçte koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı her karar ile toplum sağlığının önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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