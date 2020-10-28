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İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl

Koronavirüs İnterhethaber Ailesine de bulaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Özışık evinde tedavi görmeye başladı.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Özışık, evinde tedavi görmeye başladı.

Hadi Özışık koronavirüse yakalandığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özışık, "Sevgili dostlar benim de Kovid 19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim sadece biraz öksürük. Doktorlar ilaçlarımı verdi. Evde yatıyorum. Duanızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık hafta içerisinde Ermenistan'nın saldırılarının sürdüğü Azerbaycan'a giden gazeteci heyeti içinde yer almıştı.

İnternethaber ailesi olarak Hadi Özışık'a acil şifalar diliyoruz.

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