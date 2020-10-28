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CHP'den istifa etmişti! Evrensekiz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belde Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

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Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaklaşık 1 ay önce CHP'den, siyasi platformlarda destek görmediğini dile getirerek, istifa etti. Mustafa Nalbant, bugün AK Parti'ye geçti. Ankara'ya giden Nalbant'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısının ardından AK Parti rozetini taktı.

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