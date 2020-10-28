Denizli'de sağlık çalışanlarına siperlik üreten okul müdürü koronavirüsten öldü

DENİZLİ'de evinde yaptığı maske siperlikleri sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştıran okul müdürünü koronavirüs buldu. 33 yaşındaki adam, tedaviye rağmen koronavirüsten hayatını kaybetti. Eşinin hamile olması ise kahretti.

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Çameli ilçesinin Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşayan ortaokul müdürü Mustafa Ergenay, pandemi döneminde evinde ürettiği yüzlerce siperliği sağlık çalışanlarına ücret dağıttı. Ancak Ergenay'da 10 gün önce koronavirüs tespit edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Ergenay, bugün hayatını kaybetti. Ergenay'ın cenazesi, bugün memleketi Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Bu arada Mustafa Ergenay'ın öğretmen eşi Başak Ergenay'ın hamile olduğu öğrenildi.